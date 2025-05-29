"Финам" рекомендует держать акции Southern с прогнозной ценой $98,2

"Финам" рекомендует держать акции Southern Co. с прогнозной стоимостью $98,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента, несмотря на неплохой отчет за I квартал 2025 года. Бумаги коммунального холдинга на данный момент стоят дороже отраслевых аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA, а также, на наш взгляд, уже отыграли ключевые драйверы роста. В связи с этим мы полагаем, что для покупки бумаг лучше дождаться более существенных просадок", - пишет эксперт.

Southern Co. - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом.

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