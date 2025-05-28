Акции Озон Фармацевтики справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский производитель лекарственных препаратов раскрыл консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2025 года.

Эксперты отмечают, что за три месяца компания заработала 0,9 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 1,7% текущей акционерной доходности.

"С 2027 года мы ожидаем рост прибыльности компании по причине роста объема выпуска брендированной продукции и препаратов в сегменте онкологии", - указывают аналитики сервиса.

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