Инвесторам стоит обратить внимание на акции и облигации девелоперов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции и облигации девелоперов, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Ситуация вокруг сектора недвижимости меняется - опасений о банкротстве крупных застройщиков больше нет, а результаты продаж новостроек в московском регионе в 1-м квартале превзошли ожидания. По мнению начальника управления торговых операций Сергея Селютина, инвесторам стоит обратить внимание на акции и облигации компаний этого сектора.

"Если вы ждете смягчения сигнала ЦБ и скорого снижения стоимости денег, ценные бумаги девелоперов - это самая агрессивная ставка, - отмечает эксперт. - Представители сектора как никто другой выиграют от изменений. Прямой эффект - это удешевление обслуживания долга, который привлекался для развития и увеличения земельного банка. Косвенный - рост платежеспособного спроса за счёт удешевления ипотеки и увеличения её доступности для потребителя".

Есть ли основания для такого риска? На взгляд аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", на фоне замедления инфляции и торможения роста экономики в начале года снижение ставки - все более вероятный сценарий. Кроме того, поручение Президента РФ расширить "семейную ипотеку" на семьи с детьми до 14 лет (сейчас - до 6 лет) и семьи участников СВО - новый катализатор оптимизма в секторе девелопмента.

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