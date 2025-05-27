"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку "обычки" РуссНефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку обыкновенных акции "РуссНефти" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции по итогам 2024 года и направить $100 млн на выплату держателям привилегированных акций. Годовое собрание акционеров назначено на 27 июня 2025 года.

"Дивидендов по "обычке" мы не ожидали, так как компания в данный момент сосредоточена на снижении долговой нагрузки. В базовом сценарии предполагаем, что "РуссНефть" начнет выплачивать дивиденды держателям обыкновенных акций в 2028 году по итогам 2027 года, - пишут эксперты в обзоре. - Сохраняем "позитивный" взгляд на обыкновенные акции и подтверждаем целевую цену "обычки" на уровне 200 рублей. Акции компании длительное время оставались под давлением из-за неблагоприятной внешней среды. Однако, по нашим оценкам, у бумаги есть хороший потенциал роста. Считаем, что рынок увидит привлекательность "обычки" "РуссНефти" в долгосрочной перспективе и учтет это в котировках".

Бахтин и Мударисов при этом отмечают, что у компании может произойти большой отток денежных средств в I квартале 2026 года с учетом необходимости выплаты кредита и потенциального обратного выкупа собственных привилегированных акций у ВТБ. "На наш взгляд, сейчас это наибольший риск для инвестиционной истории", - указывают они.

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