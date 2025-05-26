"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Совкомфлота на уровне 93-96 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" на уровне 93-96 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Сокращение выручки и EBITDA эмитента за 1К25 по МСФО было ожидаемым. Почти весь убыток по итогам квартала возник из-за переоценки курсовых разниц. Мы считаем, что компания продолжает генерировать свободный денежный поток, при этом денежные средства составляют 56% капитализации "Совкомфлота" - $1,3 млрд по итогам квартала. Еще часть денег может находиться в прочих оборотных активах, размер которых составляет $500 млн, - пишут эксперт. - Полагаем, что в первом квартале компания прошла худшую точку по финансовым результатам и в следующие покажет улучшение за счет восстановления загрузки своего флота".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.