ПСБ понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 80 руб

Банк ПСБ понизил прогнозную цену акций "Совкомфлота" со 115 руб. до 80 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Совкомфлот" опубликовал финансовый отчет по МСФО за I кв. 2025 года:

- Выручка: $222 млн (-51,6% г/г).

- EBITDA: $105 млн (-68,5 % г/г).

- Рентабельность EBITDA: 47% (-12,7 п.п.).

- Чистый убыток: $393 млн (против прибыли в $216 млн в I кв. 2024 года).

Эта отчетность - первая после введения масштабных санкций США на флот компании в январе этого года, поэтому в целом слабые результаты были ожидаемы, отмечает эксперт банка. Усиление санкционного давления еще больше усугубило сложности при эксплуатации флота и привело к простою части подсанкционных судов.

"Совкомфлот" понес потери из-за обесценения судов на $322 млн и убытка по курсовым разницам в $59 млн из-за укрепления рубля, - указывает аналитик ПСБ. - Без этих факторов скорректированный чистый убыток составил $1 млн. Ввиду слабых результатов и директивы правительства не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год, полагаем, "Совкомфлот" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год. Под вопросом также и дивиденды за текущий год, так как "Совкомфлот" пока продолжит испытывать давление на финансовый результат".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.