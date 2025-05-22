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22 мая 2025 года 19:25

Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь на заявлении Путина о создании буферной зоны с Украиной

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ в конце основных торгов в четверг отыграл часть дневных потерь после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Вооруженные силы решают задачу создания буферной зоны с Украиной; индекс МосБиржи отскочил в район 2800 пунктов, хотя днем индикатор опускался ниже 2760 пунктов на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и ухудшения внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Среди лидеров снижения выступили бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,7%) на фоне известий о рекомендациях совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2792,16 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1103,14 пункта (-0,6%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 мая, составил 79,7357 руб. (-1,73 копейки).

Вооруженные силы РФ ведут работу по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.

"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", - сказал Путин.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. Годовое собрание акционеров "Газпрома" назначено на 26 июня, оно состоится в заочной форме. Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 год и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

Также подешевели в четверг акции МКБ (MOEX: CBOM) (-7,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,7% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

Подорожали акции "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания в четверг.

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 руб. на акцию, сообщила группа.

МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-страхования") в I квартале 2025 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 50% - до 33,5 млрд руб. по сравнению с 22,3 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении группы. Результат оказался выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли в январе-марте текущего года на 41,7% - до 31,6 млрд руб.

"Т-Технологии" подтвердили прогноз на 2025 год: рассчитывают на рост чистой прибыли минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося 19 мая телефонного разговора согласились с необходимостью определения конкретных параметров долгосрочного мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, "оба лидера высказались прежде всего за определение параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему первопричин этого кризиса". Как пояснил глава МИД РФ, речь идет о расширении НАТО на восток и "стратегическом курсе" Киева после 2014 года на преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком.

В свою очередь глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем переговоров. "Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", - подчеркнул Рубио. В связи с этим президент США Дональд Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс, добавил госсекретарь.

В Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах, заявил Рубио. При этом Рубио предупредил, что в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохраняющиеся низкие темпы инфляции в России, что подогревает ожидания возможного смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи остался в "красной зоне" к концу торгов четверга, ключевое влияние оказали крепкий рубль в совокупности со снижением нефтяных котировок на фоне возможного увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+ в июле. Данные Росстата по недельной инфляции не поддержали российский рынок акций.

Дополнительное давление оказывала геополитика, новости о возможном усилении санкций США против России, а также снижение капитализации тяжеловесного "Газпрома" на новостях о невыплате дивидендов за 2024 год, считает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, в течение дня индекс МосБиржи опускался к 2756 пунктам на фоне снижения нефти, укрепления рубля и негативных дивидендных новостей. Вышедшие накануне вечером позитивные данные Росстата по годовой инфляции послужили лишь небольшим утешением.

Во многом давление на рынок оказали тяжеловесные бумаги "Газпрома" - совет директоров компании рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год. И хотя надежды на противоположный исход были слабыми, отказ от дивидендов в ряду прочих недавних подобных решений других эмитентов ухудшил общий сантимент на рынке, полагает эксперт.

Цены на нефть отреагировали спадом на сообщения о том, что члены ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд увеличения добычи нефти в июле - на 411 тыс. б/с. Мировые индексы торговались в основном в "красной зоне". Предварительные майские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны оказались хуже прогнозных значений, а в США, напротив, превысили ожидания.

В пятницу в США будет опубликована статистика по новостройкам за апрель. На российском рынке советы директоров "Башнефти" (MOEX: BANE) и "Россетей" (MOEX: FEES) будут решать вопрос дивидендов, "Группа Позитив" проведет день инвестора, а "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал.

"В преддверии выходных торговая активность может быть относительно невысокой. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 мая - 2750-2850 пунктов", - заключил Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, в США рост доходностей UST усилил опасения по поводу инфляции и увеличения стоимости заимствований, что негативно сказалось на фондовом рынке. По мере роста доходности казначейских облигаций растет и стоимость заимствований для потребителей, что, вероятно, приведет к более высоким процентным ставкам по ипотеке, кредитным картам и другим кредитам. Инвесторы также опасаются, что государственный долг США увеличится на триллионы долларов, если Конгресс примет предложенный президентом Дональдом Трампом законопроект о сокращении налогов.

На рынке акций РФ также преобладает давление продаж на фоне геополитической неопределенности и негативных корпоративных новостей. Прежде всего это слабые отчетности крупных эмитентов ("МосБиржа", "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "МТС"). Ряд компаний отказывается от выплаты дивидендов. Например, совет директоров "Эн+ груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Также от дивидендных выплат отказались компании "ПИК", "Самолет" (MOEX: SMLT), "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), "Промомед" (MOEX: PRMD) и "Газпром", констатирует Гудым.

Ближайшим уровнем поддержки по индексу МосБиржи выступает район 2729 пунктов, откуда в дальнейшем вполне возможна коррекция вверх до уровня 2845 пунктов, так как индекс относительной силы показывает перепроданность, считает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к окончанию основных торгов отступил от внутридневных минимумов и продолжал движение в узком диапазоне значений в условиях сохранения геополитической неопределенности. Давление на акции "ФосАгро" в четверг, очевидно, оказывали новости об окончательном одобрении Европарламентом 50%-го повышения пошлин на импорт удобрений и сельхозпродукции из РФ и Белоруссии.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок пытался стабилизироваться после нисходящей коррекции, но многое будет зависеть от дальнейшей динамики доходностей гособлигаций и настроений в отношении национальной экономики и госдолга. Индексы МосБиржи и РТС отскочили от районов поддержек 2755 и 1090 пунктов соответственно. Конкретных фундаментальных причин для локальных покупок у инвесторов в РФ не было, но все же участники не оставляют геополитических надежд на лучшее, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,2%, DAX просел на 0,5%) и корректируются вверх США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,5%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в мае упал до 49,5 пункта с апрельских 50,4 пункта. Показатель, рассчитываемый HCOB и S&P Global, опустился ниже пограничных 50 пунктов впервые с ноября прошлого года, что говорит о сокращении экономической активности.

Промышленный PMI в еврозоне увеличился до максимальных с августа 2022 года 49,4 пункта с 49 пунктов в апреле. Тем временем индикатор сферы услуг упал до 48,9 пункта с 50,1 пункта. Это минимум с января 2024 года.

Минфин США вечером в среду разместил 20-летние госбонды на $16 млрд под 5% годовых. Ставка стала рекордной с 2020 года из-за низкого спроса на эти бумаги на фоне понижения рейтинга США агентством Moody''s.

В Конгрессе США продолжается обсуждение масштабного проекта по снижению налогов, представленного президентом США Дональдом Трампом. Сокращение налоговых поступлений на $3-5 трлн в результате налоговых льгот может оказать дополнительное давление на бюджет.

На нефтяном рынке в четверг цены снижаются на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $63,92 за баррель (-1,5% и -0,7% в среду), цена июльского фьючерса на WTI - $60,66 за баррель (-1,5% и -0,7% накануне).

Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На май и июнь участники ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи темпом в три раза больше ранее планировавшегося - на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. По информации Bloomberg, такое же увеличение в числе обсуждаемых и по уровню добычи в июле. Окончательной договоренности пока нет, решение будет приниматься 1 июня.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-7,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-5,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,6%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-4,2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,8%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,7%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%).

Выросли бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+5,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,3%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%), ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,77 млрд рублей (из них 22,11 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,69 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 9,49 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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