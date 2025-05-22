"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 179,4 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Данное решение соответствует нашим и рыночным ожиданиям. Несмотря на рост финансовых результатов по итогам прошедшего года, долговая нагрузка все еще оставалась на достаточно высоком для текущей жесткости денежно-кредитной политики уровне. Вместе с околонулевой генерацией свободного денежного потока такая ситуация делала выплату дивидендов нецелесообразной", - пишет эксперт.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома" - наша целевая цена по ним составляет 179,4 руб. Факт невыплаты дивидендов отыгрывался рынком еще в 2024 году и сейчас влияет только на краткосрочный сентимент. При этом на фоне отмены дополнительного НДПИ, плана по уменьшению капитальных затрат и консолидации "Сахалинской энергии" с текущего года "Газпром", по нашим оценкам, может перейти к более устойчивой генерации положительного FCF, - указывает Кауфман в обзоре. - Вместе с низкой оценкой по мультипликаторам, перспективами по постепенному восстановлению объемов экспорта и высокими темпами индексации цен на газ внутри РФ это может привести к переоценке акций газового гиганта в среднесрочной перспективе".

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