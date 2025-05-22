"Финам" открыл торговую идею: продавать "префы" Мечела с целью 73 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать привилегированные акции "Мечела" с целью 73 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 92,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Период высокой ключевой ставки продолжает оказывать существенное негативное влияние на финансовые показатели компании, считают эксперты "Финама". Чистый долг по итогам 2024 года вырос до 274 млрд руб. Отраслевые аналитики прогнозируют наращивание долговой нагрузки компании до 2027 года.

"С технической точки зрения котировки в нисходящем тренде формируют попытку пробоя уровня поддержки 85,65. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 92,6 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 1,82", - указывают стратеги инвесткомпании.

"Мечел" - горнодобывающая и металлургическая компания, которая объединяет более 20 промышленных предприятий, производящих уголь, железную руду, сталь, ферросплавы, тепловую и электрическую энергию.

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