"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 70 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Ростелеком" на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил результаты за первый кварта текущего года.

Выручка увеличилась на 9% г/г, достигнув 190,1 млрд рублей.

OIBDA снизилась на 1% г/г - до 73,7 млрд рублей, а рентабельность - с 42,8% до 38,8%.

FCF составил минус 20,8 млрд рублей против 23,4 млрд рублей год назад. Причинами стали негативная динамика оборотного капитала и повышенные инвестиции в отчетном периоде, отмечают эксперты.

Показатель долга Net debt/OIBDA с учетом арендных обязательств составил 2,3х (2024 год - 2,2х).

"Оцениваем результаты негативно и сохраняем таргет в 70 рублей за акцию", - говорится в комментарии аналитиков.

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