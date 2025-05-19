Рынок акций РФ начал неделю с роста на ожиданиях переговоров Трампа и Путина, индекс МосБиржи превысил 2880п

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ в понедельник подрос в ожидании анонсированного телефонного разговора президентов США и России для обсуждения пути прекращения украинского конфликта; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, подорожала нефть (фьючерс на Brent вечером вырос до $65,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов, локомотивом роста выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2882,63 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1129,27 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 мая, составил 80,4137 руб. (-35,52 копейки).

Подорожали также акции МКББ (+5,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,5% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

Позже в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президента РФ и президента США. "Разговор готовится", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечером в понедельник в Кремле сообщили, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начался. Это уже третий разговор по телефону президентов РФ и США с начала года.

В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств, заявил руководитель переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи второй раз подряд открывает понедельник "гэпом" вверх. В очередной раз наибольшее влияние на котировки оказывает геополитика, а именно переговоры президентов РФ и США Путина и Трампа, которые были запланированы на 17:00 МСК. В фокусе инвесторов на неделе будут не только геополитика и макростатистика, но и ряд ГОСА, а также ряд финансовых отчетов (МТС, "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO), "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) и другие).

Среди лидеров роста в понедельник оказались акции "Мечела" на фоне сокращения геополитической эскалации, а также комментариев вице-премьера РФ Александра Новака относительно поддержки угольной отрасли в части реструктуризации кредитов и отсрочек по налогам. Акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3,4%) снизились на фоне информации о том, что банк может перенести выплату дивидендов за 2024 год на второе полугодие 2025 года из-за снижения достаточности капитала, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в понедельник подскочил в район 2900 пунктов, основным драйвером выступил рост геополитических ожиданий в свете запланированного телефонного разговора президентов России и США. Котировки нефти в начале недели стабилизировались в районе $65 за баррель Brent. Рубль демонстрирует силу, начав получать подпитку от приближения налогового периода.

Настроения на мировых биржах умеренно негативные. В КНР вышли сильные данные по промпроизводству в апреле, но розничные продажи, напротив, оказались слабее прогнозов. Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за прошлый месяц совпал с ожиданиями аналитиков, составим 2,2% г/г. Во вторник Еврокомиссия может принять 17-й пакет антироссийских санкций. В целом реакция рынка может быть сдержанной, так как негатив в значительной мере учтен в ценах. Народный банк Китая во вторник будет принимать решение по базовой кредитной ставке.

Участники российских торгов во вторник могут отыгрывать заявления по итогам беседы лидеров РФ и США. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 мая - 2775-2925 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, главной новостью минувших выходных стало понижение суверенного рейтинга США от агентства Moody''s с наивысшего уровня "AAA" до "Aa1". До этого рейтинги США понизили агентства S&P и Fitch.

Российский рынок акций традиционно остается под влиянием геополитических новостей, в понедельник наблюдался рост в ожидании переговоров Путина и Трампа. Главные вопросы, которые планируется обсудить во время переговоров, будут касаться Украины и торговли между двумя странами, отметил аналитик.

Рынок может позитивно воспринимать очередные переговоры президентов, но вряд ли стоит ожидать каких-либо оптимистичных новостей по факту события. Поэтому вероятно снижение акций по окончании разговора. Индекс МосБиржи пока остается ниже уровня 2900 пунктов, в дальнейшем не исключено снижение до 2850 пунктов для закрытия "гэпа" от предыдущей "свечи", считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в начале недели преобладала осторожность, хотя американские акции уже почти отыграли негативный эффект от понижения кредитного рейтинга страны, которое, скорее всего, окажет краткосрочное влияние на настроения. Российский рынок к концу сессии остался в уверенном "плюсе" и ждал официальных заявлений по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, на котором должен обсуждаться в том числе украинский кризис. Пока переговоры продолжаются, основные риски в акциях РФ склоняются в сторону повышательных, а индекс МосБиржи смотрит на психологически важный уровень 3000 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "Гарда капитал" Александр Бахтин, Трамп уже заявил, что ждет объявления о прекращении огня на Украине.

Российский рынок акций позитивно воспринял новости о переговорах Трампа, инвесторы продолжат следить за развитием событий вокруг решения украинского кризиса, что, скорее всего, приведет к повышенной волатильности торгов. Движения по индексу МосБиржи стоит ожидать в диапазоне 2800-3000 пунктов, полагает эксперт.

Также уже во вторник может быть принят 17-й пакет европейских санкций против России. Их уже давно обсуждают в СМИ, и если не будет сюрпризов, то, вероятно, российский рынок значительно на них не отреагирует. Основной акцент ожидается на нефтегазовый сектор. В фокусе внимания ситуация в Балтийском море, где ужесточается досмотр российских судов. В среду совет директоров "Газпрома" обсудит дивиденды за 2024 год. Пока выплаты остаются под вопросом, так как ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что поступлений дивидендов от "Газпрома" министерство в этом году не планирует, напомнил Бахтин.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, технически рынок заперт в "сходящемся треугольнике" с границами 2815-2900 пунктов по индексу МосБиржи. В пятницу именно нижняя сторона "треугольника" стала поддержкой, от которой произошел разворот. Таким образом, если в понедельник будут позитивные комментарии по итогам телефонной беседы лидеров США и России, то индекс МосБиржи попытается пробить "треугольник" вверх. Обычно выходы из таких фигур бывают очень сильными, считает эксперт.

Не исключены также заявления сторон о готовности к сотрудничеству, прежде всего, в области добычи нефтегазовых ресурсов. Если это случится, то лучше рынка будут акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти". Но спекулянтам все-таки рекомендуется сосредоточиться на торговле "всем рынком", то есть фьючерсами на индексы МосБиржи и РТС, добавил Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), Европа к вечеру развернулась вверх (индекс CAC 40 не изменился, FTSE и DAX подросли на 0,4-0,7%), проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,4%) на новостях о понижении рейтинга США агентством Moody''s и статистике из Китая.

Международное рейтинговое агентство Moody''s Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Таким образом, Moody''s последним из "большой тройки" рейтинговых агентств лишило крупнейшую экономику мира наивысшего рейтинга. Ранее это сделали S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Прогноз для рейтинга изменен с "негативного" на "стабильный".

Промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 6,1% в годовом выражении, по данным статуправления. Рост замедлился по сравнению с 7,7% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали еще менее значительный подъем - на 5,5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в апреле повысились на 5,1% в годовом выражении (в марте - на 5,9%), при прогнозах роста на 5,5%. Инвестиции в основные активы в январе-апреле увеличились на 4%, тогда как предполагался рост на 4,2%.

На нефтяном рынке цены вечером отскочили вверх после дневной коррекции.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,7 за баррель (+0,5% и +1,4% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $62,97 за баррель (+0,8% и +1,4% в пятницу).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с января 473 единицы. Число газовых установок также снизилось на одну, до 100 единиц.

Поддержку нефтяным котировкам на минувшей неделе оказали надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США (на прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней).

Тем временем, Китай предложил России увеличить поставки нефти через Казахстан на 2,5 млн тонн в год, Россия к этому готова, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам, комментируя одобренный правительством РФ протокол о внесении изменений в межправсоглашение.

"Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения", - сказал Новак, уточнив, что речь идет о поставках российской нефти через Казахстан. Он отметил также, что "должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия, сейчас над этим идет работа".

Новак также сообщил, что продолжаются переговоры о вхождении китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в РФ, а по итогам переговоров президентов Сербии и России даны поручения относительно контракта на поставку газа в Сербию (он заканчивается в мае - ИФ).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,7%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+3,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,2%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%).

Оборот ПАО "Софтлайн" в I квартале 2025 года составил 24 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. В структуре оборота 37% (8,8 млрд рублей) пришлось на оборот от продажи собственных решений группы. Показатель скорр. EBITDA составил 1,8 млрд рублей, увеличившись на 3%; валовая прибыль увеличилась на 19%, до 9,3 млрд рублей. Группа зафиксировала чистую прибыль в размере 744,6 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за I квартал 2024 года.

Снизились акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,1%).

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-0,2% и +0,3% "префы) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года из расчета 2,93 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,64 млрд рублей (из них 11,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,93 млрд рублей на акции "Т-Технологии").