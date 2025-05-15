Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 225,83 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 127%, несмотря на высокий дисконт в 30% из-за корпоративных и отраслевых рисков, сообщается в комментарии аналитика Александра Осина.

"Решение ВТБ о рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, соответствует новым регуляторным требованиям Банка России, направленным на снижение волатильности базового капитала банков, - пишет эксперт. - Установление плавающей купонной ставки на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 5% (26% годовых при текущей ключевой ставке 21%) позволит банку адаптироваться к лимитам валютной позиции до 30 июня 2025 года. Однако, учитывая, что валютные суборды составляют более 20% от общего объема облигаций ВТБ, это может оказать неблагоприятное влияние на долгосрочную капитализацию банка".

В то же время ВТБ, по мнению Осина, демонстрирует стратегический подход к оптимизации бизнеса: банк планирует выплату дивидендов в размере 25,58 руб. на акцию, избавление от непрофильных активов, привлечение субординированных депозитов из ФНБ и реализацию других инициатив.

Аналитик прогнозирует рост рентабельности активов ВТБ до 1,4% в среднем в 2025-2032 годах против 0,7% в 2013-2024 годах. Ожидаемая чистая прибыль в 2025 году составит 480 млрд руб., а продажа непрофильных активов может приносить дополнительно 150-300 млрд руб. ежегодно в ближайшие пять лет.

"С учетом замедления динамики кредитования и снижения рисков по достаточности капитала мы скорректировали прогноз роста активов ВТБ на 2025 и 2026 годы до 8% и 12% соответственно, а среднегодовой прирост активов в 2025-2032 годах оцениваем в 15%, - указывает стратег инвесткомпании. - Сохраняем рекомендацию "покупать" с расчетной справедливой стоимостью акций 225,83 руб., что предполагает потенциал роста на 127%, несмотря на высокий дисконт в 30% из-за корпоративных и отраслевых рисков".

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