Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за март;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии на май;

- индекс потребительских цен США в апреле;

- совет директоров "РусАгро" по дивидендам за 2024 год;

- финансовые результаты МФК "Займер" за 1К25 по МСФО, совет директоров по дивидендам за 1К25;

- Минфин РФ вернется к покупке валюты, а ЦБ снизит объем ее продаж.

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