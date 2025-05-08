ФРС, вероятно, оставит базовую ставку без изменений в ходе ближайших заседаний - Freedom Finance Global

ФРС США, наиболее вероятно, оставит базовую ставку без изменений в ходе ближайших заседаний, ее снижение, скорее всего, произойдет только в первой половине 2026 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Георгия Тимошина.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 7 мая 2025 года, как и ожидалось, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, констатирует эксперт. А из пресс-релиза и пресс-конференции председателя регулятора Дж. Пауэлла новых указаний на ее изменения в будущем получено не было, отмечает Тимошин.

"По нашему мнению, на данный момент приоритет ФРС в большей степени сделан в пользу цели по инфляции. Полагаем, что принципиальных изменений в позиции регулятора не произошло. Наиболее вероятно, что ФРС оставит процентную ставку без изменений в ходе ближайших заседаний. В наш базовый сценарий по-прежнему заложено снижение только в первой половине 2026 года", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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