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Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по укреплению глобальной стратегической стабильности
08 мая 2025 года 14:48
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Аренадата
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Аренадата" с прогнозной стоимостью на уровне 185 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ляйсян Седовой. Эмитент подвел итоги первого квартала по управленческой отчетности, раскрыв основные финансовые метрики. Рост выручки поддержали услуги технической поддержки и консалтинга (около 20% совокупной выручки), констатирует эксперт. Как ранее заявляли в компании, в 2025 году ожидается более сглаженная сезонность бизнеса, то есть вклад первого квартала будет на 1-2 п.п. ниже, чем годом ранее, при этом более 70% годового дохода придется на второе полугодие. "Напомним, что прогнозируемый рост выручки - более 40% на 2025 год", указывает аналитик брокера. "2025 год в целом должен стать годом оптимизации расходов, в частности, затрат на маркетинг и персонал, что должно помочь сохранить высокий уровень рентабельности по году. Но так как расходы на персонал основные, мы ожидаем, что давление на рентабельность по OIBDAC продолжится и составит по итогам года около 33% (35% в 2024 году)", - пишет Седова в обзоре. Скорректированная чистая прибыль (NIC) по итогам квартала в минусе с учетом инвестиций эмитента в ряд проектов собственных средств без привлечения долга. При этом компания удерживает стабильный уровень отрицательного чистого долга (выше 2,6 млрд рублей). 23 мая состоится общее собрание акционеров касательно вопроса выплаты дивидендов по результатам 2024 года и первого квартала 2025 года на сумму в 717,4 млн рублей или 3,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АРЕНАДАТА/ARENADATA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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