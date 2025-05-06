Freedom Finance Global понизил целевую цену бумаг BP до $37

Freedom Finance Global понизил целевую цену ADS BP plc с $39 до $37 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Пигарева.

"Результаты британского нефтегазового гиганта BP по итогам I кв. 2025 года недотянули до консенсуса, - отмечает эксперт. - Чистый долг компании вырос на $5 млрд за квартал. Кроме того, BP анонсировала сокращение объемов обратного выкупа акций до $0,75 млрд во втором квартале по сравнению с $1,85 млрд в первом. Тем не менее мы считаем, что депозитарные расписки привлекательны для покупки. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет впечатляющие 6,5%. Снижение объема капитальных затрат и продажа активов позволит сохранить выплаты акционерам, несмотря на негативные тенденции на рынке углеводородов".

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