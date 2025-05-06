Рубль слегка опускается в паре с юанем в ходе малоактивных торгов вторника

Москва. 6 мая. Китайский юань отыграл потери первой половины сессии и перешел к небольшому повышению на Московской бирже днем во вторник. Рубль развернулся вниз в ходе малоактивных торгов на второй подряд праздничной укороченной неделе и слегка понижается, в том числе на ожидании новостей о новых антироссийских санкциях.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,238 руб., что на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 17 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,89 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 15 копеек, до 92,72 руб./EUR1.

Еврокомиссия во вторник, возможно, обнародует предложения по 17-му пакету санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Как отмечает издание, ожидается, что списки пополнят физические лица, компании и танкеры.

В начале мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США. По словам французского министра, санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня на Украине.

Тем временем президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Они хотят урегулировать. Украина хочет тоже", - полагает он.

Пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В понедельник российский рубль, несмотря на слабый спрос на российские активы, что вылилось в снижение фондового рынка, смог продемонстрировать уверенное восстановление, - отмечает эксперт. - В результате пара "юань-рубль" почти полностью скомпенсировала пятничный рост, снизившись на 1,8% и вернувшись в район 11,2 руб. При этом умеренную поддержку рублю могло оказать достаточно быстрое возвращение нефти марки Brent выше отметки $60 за баррель и слабый спрос на валюту со стороны импортеров".

Во вторник аналитик ожидает стабилизации курса рубля на текущих уровнях. "При этом пара "юань-рубль" в ходе сессии продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб., тяготея к его середине, - прогнозирует Зварич. - Отметим, что на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, фундаментальные факторы в виде текущих цен на нефть, а также геополитические риски могут вывести китайскую валюту выше 11,5 руб.".

Риски ослабления рубля остаются высокими, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На текущей короткой неделе может наблюдаться сравнительно низкий спрос на валюту, что пока не позволяет развиться негативной динамике рубля, - отмечают аналитики. - Во вторник курс пары "юань-рубль" находится у 11,21 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока курс может задержаться вблизи 11,15-11,30 руб./юань, но в дальнейшем риски ослабления рубля остаются высокими".

Нефтяные цены в понедельник существенно снижались. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказывали перспективы более высокого объема добычи со стороны ОПЕК+. Впрочем, во вторник фьючерсы Brent выросли к $61,5 за баррель в рамках коррекции.

"В текущих условиях риски повторного ухода цен ниже $60 за баррель сохраняются, в том числе, если публикующиеся сегодня месячные прогнозы от Минэнерго США разочаруют рынок значимым снижением краткосрочных ориентиров по ценам на сырье", - указывают эксперты.

Цены на нефть ускорили рост днем во вторник, восстановив понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднялась на 2,14%, до $61,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 2,29%, до $58,42 за баррель.

В понедельник цены опускались до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Падение котировок было спровоцировано решением ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные договорились с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

Многие аналитики называют подъем котировок во вторник техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не исчезла. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Банк России во вторник, 6 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 880 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 998,268 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 29 апреля, ЦБ разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 530,1 млрд рублей) в среднем по ставке 21,31% годовых.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 1 трлн 604,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,19% годовых.