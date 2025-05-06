"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon против HeadHunter"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon/Шорт в бумагах HeadHunter", открытую 11 февраля 2025 года, сообщается в материале аналитиков.

"С момента открытия идеи в феврале спред в динамике котировок двух бумаг составил 7%, или 4% с учетом стоимости шорта, - пишут эксперты. - Ждем еще 3-8% в ближайшие недели - полагаем, что показатели HeadHunter за I квартал будут слабее, чем в предыдущем квартале, и акции компании могут отстать от бумаг Ozon".

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