ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 356 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 356 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.

"Эмитент демонстрирует стабильно сильные результаты в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, но мы по-прежнему консервативно смотрим на перспективы финансового сектора", - указывает аналитик.

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