"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $53,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 52,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший отчет компании за первый квартал оказался немного хуже ожиданий рынка, а основные показатели продемонстрировали небольшое снижение в годовом выражении из-за более консервативного подхода нефтяников к инвестициям в условиях снижения цен на нефть, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - При этом после коррекции Schlumberger оценивается менее чем в 7 EV/EBITDA 2025E, имеет прогнозную доходность выплат акционерам 8,4% и может выиграть от планов ОПЕК+ перейти к восстановлению добычи. На этом фоне подтверждаем позитивный взгляд на акции нефтесервисной компании".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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