Акции Озон Фармацевтики справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки за 2024 год в результате роста объема продаж на фоне роста ассортимента и участия в государственных закупках. Несмотря на высокий уровень инфляции издержек, который наблюдается в экономике в целом, "Озон Фармацевтике" удалось удержать рентабельность операционной деятельности на уровне предыдущего года, - пишут эксперты в обзоре. - Существенные объемы инвестиционной программы оказывают негативное влияние на текущие денежные потоки компании, однако с 2027 года мы ожидаем рост прибыльности по причине роста объема выпуска брендированной продукции и препаратов в сегменте онкологии. На наш взгляд, на текущий момент акции "Озон Фармацевтики" справедливо оценены рынком".

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