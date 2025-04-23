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23 апреля 2025 года 10:20

Рубль утром чуть понижается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 23 апреля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в среду. Рубль опускается, несмотря на активный рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1785 руб. (+4,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,62 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга.

О визите спецпосланника в Россию сообщил также помощник президента РФ Юрий Ушаков. На вопрос "Интерфакса" о том, ожидают ли на этой неделе визита Уиткоффа в Москву, Ушаков ответил: "Ждем".

Ранее в СМИ сообщалось, что предположительно в конце недели Уиткофф прилетит в Москву, чтобы передать российскому руководству новый пакет предложений по Украине. На этот раз документ, по данным СМИ, будет представлять согласованный США с Европой и Киевом план, обсуждение которого состоится на этой неделе в Лондоне.

Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Вашингтон ввел санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $68,44 за баррель, что на 1,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,54%, до $64,64 за баррель.

Трамп во вторник заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

Он также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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