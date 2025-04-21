Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к снижению на фоне усилившей падение нефти

Москва. 21 апреля. Китайский юань отыграл утренние потери и укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль перешел к снижению на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1025 руб., что на 6,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 2 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,16 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,08 рубля, до 94,26 руб./EUR1.

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к юаню в ближайшее время, не исключен уход в район 10,5 руб. за юань, а то и ниже, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Поддержать российскую валюту на текущей неделе может приближение налогового периода. В частности, пара "юань-рубль" начала "штурм" круглой отметки 11 руб. за юань, который в пятницу закончился неудачей. Ждем продолжения попыток, - пишет эксперт в комментарии. - Не исключаем ухода пары в район 10,5 руб. за юань, а то и ниже. Однако осторожность в виде выставления "стопов" стоит соблюдать, поскольку геополитические новости могут привести к сильным колебаниям валютного рынка в обе стороны".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 81-85 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 92-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На стороне рубля - приближение пика налоговых выплат, - пишет эксперт. - Тренду на сохранение уверенных позиций рублем, в том числе, способствует и общее ослабление мировых позиций доллара к основным валютам на фоне неоднозначности в оценке перспектив торговой политики США. В фокусе внимания в конце текущей неделе - решение российского регулятора по ключевой ставке, где в базовом прогнозе она останется неизменной на уровне 21%. Проинфляционные риски все еще преобладают, поэтому пока практически нет аргументов в пользу снижения ставки, до момента пока не появится статистика, уверенно говорящая о стабильном "заякорении" инфляционных ожиданий".

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение предстоящей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" - написал он в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal.

"Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России" - потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг на минувшей неделе.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

По ее данным, американскую сторону на встрече будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. В случае одобрения предложений Уиткофф должен будет отправиться в Москву.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии прогноза. Прогноз по инфляции на 2026-2028 годы остался неизменным и равен таргету в 4,0%, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 14 апреля составила 2,99%, годовая инфляция на 14 апреля превышала 10,3%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб./$1 (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза).

Прогноз доллара на конец 2025 года министерство оставило неизменным по сравнению с сентябрьской версией, и он равен 98,7 руб. "Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года - 98,7 руб./$1", - сказал представитель Минэкономразвития.

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 100,2 руб. (100,0 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году - 103,5 руб. (103,2 руб.), в 2028 году - 106,0 руб.

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году в базовом сценарии до $68,0 за баррель с $81,7 за баррель в сентябрьской версии прогноза.

Прогноз по цене Brent на 2026 год понижен до $72 за баррель с $77, на 2027 год - до $72 с $74,5, в 2028 году заложен прогноз в $72.

Минэкономразвития вернулось к прогнозированию цены нефти марки Urals (которая используется в целях налогообложения), в то время как в сентябрьской версии прогнозировалась экспортная цена на российскую нефть.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.

ЦБ в своем февральском прогнозе закладывал ожидания по ценам на российскую нефть, определяемым для целей налогообложения (в прогнозе Минэкономразвития это цена нефти марки Urals) в 2025 году - $65 за баррель, в 2026 году - $60, в 2027 году - $60.

Падение нефтяного рынка в понедельник ускорилось, снижение цен превышает 2%.

Обеспокоенность трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны продолжает оказывать давление на рынок. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снижают опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,42 за баррель, что на 2,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,49%, до $63,06 за баррель.

В пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.