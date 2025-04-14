Сокращение чистой прибыли ГК ПИК в 2024г вряд ли позволит надеяться на дивиденды - Freedom Finance Global

Сокращение чистой прибыли "ГК ПИК" в 2024 году вряд ли позволит надеяться на дивиденды по итогам прошедшего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"ГК ПИК" опубликовала неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 2024 год, отмечает эксперт в комментарии. Так, выручка компании по итогам года выросла на 15% до 675,1 млрд руб., при этом выручка от продаж жилой недвижимости в 2024 году снизилась на 1,4% до 358,8 млрд руб., скорее всего, из-за снижения объемов ипотечного кредитования населения в прошедшем году, полагает аналитик. Показатель скорректированной EBITDA у группы "ПИК" вырос на 4% в 2024 году до 144,2 млрд руб.

"Операционная прибыль увеличилась за год на 4,6% до 127,5 млрд руб., однако чистая прибыль группы по итогам 2024 года упала на 45% до 28,7 млрд руб., - подчеркивает Мильчакова. - Это произошло по причине роста убытка от переоценки ряда финансовых инструментов на балансе группы в 10 раз и роста финансовых расходов группы на 20% за прошлый год. Согласно дивидендной политике, группа "ПИК" может направлять на ежегодные дивиденды не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Последний раз группа выплачивала дивиденды только по итогам 2021 года, и сокращение чистой прибыли по МСФО в 2024 году вряд ли позволит надеяться на дивиденды по итогам прошедшего года".

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