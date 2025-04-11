Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5450п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5450 пунктов на торгах в пятницу при сохранении повышенной волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов в комментарии.

По мнению эксперта, в фокусе внимания участников предстоящих торгов будет стартующий сезон отчетности за первый квартал, результаты которого позволят более точно оценить состояние экономики США. Публикация предварительной оценки индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель может отразить негативное влияние новых правил внешней торговли

Баланс рисков на предстоящую сессию Жуманов оценивает как нейтральный при сохранении высокой волатильности и прогнозирует движение S&P 500 в диапазоне 5100-5450 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 скорректировался, доказав значимость сопротивления на уровне 5500 пунктов, - указывает стратег. - "Медвежий" тренд остается в силе: индикатор RSI не превысил 50 пунктов, а индекс широкого рынка по-прежнему торгуется ниже всех ключевых скользящих средних. Доля компонентов S&P 500, котирующихся выше 20-дневной средней, вновь сократилась до "депрессивных" 10%. Наиболее вероятным сценарием теперь выглядит период консолидации в широком диапазоне".

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