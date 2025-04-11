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11 апреля 2025 года 17:08
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5450п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5450 пунктов на торгах в пятницу при сохранении повышенной волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов в комментарии. По мнению эксперта, в фокусе внимания участников предстоящих торгов будет стартующий сезон отчетности за первый квартал, результаты которого позволят более точно оценить состояние экономики США. Публикация предварительной оценки индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель может отразить негативное влияние новых правил внешней торговли Баланс рисков на предстоящую сессию Жуманов оценивает как нейтральный при сохранении высокой волатильности и прогнозирует движение S&P 500 в диапазоне 5100-5450 пунктов. "С технической точки зрения S&P 500 скорректировался, доказав значимость сопротивления на уровне 5500 пунктов, - указывает стратег. - "Медвежий" тренд остается в силе: индикатор RSI не превысил 50 пунктов, а индекс широкого рынка по-прежнему торгуется ниже всех ключевых скользящих средних. Доля компонентов S&P 500, котирующихся выше 20-дневной средней, вновь сократилась до "депрессивных" 10%. Наиболее вероятным сценарием теперь выглядит период консолидации в широком диапазоне". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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