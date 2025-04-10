Рубль днем растерял рост и развернулся вниз в паре с юанем на фоне возобновления снижения на рынке нефти

Москва. 10 апреля. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к небольшому повышению на Московской бирже днем в четверг. Рубль растерял весь рост первой половины дня и развернулся вниз на фоне возобновления снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5575 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 69 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 87,44 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 59 копеек, до 95,77 руб./EUR1.

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,29% на 7 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 11 апреля.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к юаню на торгах в четверг, целевой диапазон составляет 11,3-11,6 руб. за юань, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова.

"Обстановка на мировых рынках в четверг остается в целом благоприятной. Полагаю, что в таких условиях рубль, отыгрывая в первую очередь фактор нефти, может продолжить тяготеть к укреплению, в отсутствие новых вводных по геополитике скорее сдержанному - для более уверенной реакции российской валюты на восстановление нефти котировкам марки Brent, по моим оценкам, нужно вернуться выше $70 за баррель. Целевым на день по курсу юаня может выступить диапазон 11,3-11,6 руб." - пишет эксперт.

Рубль может задержаться на уровнях ниже 11,6 за юань в четверг, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду укрепился на Мосбирже, но официальные курсы ЦБ показали ослабление российской валюты, - отмечают они в обзоре. - Пока локальный валютный рынок остается устойчивым к резким движениям на мировом рынке, но упавшие цены на сырье с временным лагом все же должны оказать эффект на рубль. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,51 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом CNY/RUB может в четверг задержаться ниже 11,6 руб./юань".

Снижение цен на нефть ускорилось днем в четверг на фоне сохранения неопределенности в мировой торговле.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 2,78% - до $63,65 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 2,9% - до $60,54 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года и несколько восстановившись после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущих торгов.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Тревожным сигналом из КНР стали данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении. Снижение отмечено второй месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 0,1%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в марте упали на 2,5% в годовом выражении. Этот показатель указывает на дефляцию уже 30 месяцев подряд.