"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 140 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 28,74%, стоп-приказ: 98 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Владимир Потанин объявил о планах переноса медного производства "Норникеля" в Китай. По его словам, это решение обусловлено стремлением минимизировать риски, связанные с санкционным давлением. После переноса мощностей продукция будет позиционироваться как китайская, что значительно снижает вероятность ее попадания под ограничения. Новые производственные мощности планируется запустить в Китае до середины 2027 года.

"С технической точки зрения на текущей волатильности котировки вернулись к среднесрочному сопротивлению 115 рублей. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 98 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,91", - указывают в "Финаме".

"Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия.

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