Драйверов для роста цены акций Группы Позитив в ближайшие месяцы нет - "Мои Инвестиции"

Драйверов для роста котировок акций ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в ближайшие месяцы нет, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за 2024 год по МСФО. Основные показатели вышли примерно на уровне ожиданий консенсус-прогноза, отмечают эксперты (ранее компания уже публиковала операционные результаты, которые оказались слабыми).

Совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

"Мы не видим драйверов для роста котировок акций компании в ближайшие месяцы, но в более долгосрочной перспективе у нас позитивный взгляд на них", - указывают аналитики телеграм-канала.

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