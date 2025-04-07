"Финам" повысил рейтинг акций Газпрома до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Газпрома" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость в 179,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 44,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С середины февраля, когда мы сменили взгляд на акции эмитента с позитивного на нейтральный, они упали в цене уже более чем на 30% преимущественно из-за уменьшения вероятности быстрого урегулирования украинского конфликта и опасения относительно влияния торговых войн на мировую экономику, - пишет эксперт. - При этом после снижения мультипликаторы "Газпрома" снова стали выглядеть привлекательно, а рост финансовых результатов в 2025 году, по нашим оценкам, может продолжиться. В то же время отметим, что краткосрочным сдерживающим фактором для акций может стать отсутствие дивидендов по итогам 2024 года".

"Газпром" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, эмитент добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.