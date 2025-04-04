Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; поддержку рынку будут оказывать позитивные сообщения на геополитическую тематику, в то время как падение мировых рынков капитала из-за новой спирали торговых войн будет сдерживать активность покупателей, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев оценил свои встречи в США не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений РФ и США. "Безусловно, я бы сказал, что мы сегодня сделали не один, а три шага вперед по большому количеству вопросов", - сказал он журналистам по итогам своих контактов в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что "их накопилось очень много, и фактически три года не было коммуникации между РФ и США". "Поэтому процесс диалога займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно", - заверил глава РФПИ.

Многие американские компании хотят занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы, заявил спецпредставитель президента России. "Мы видим, что многие американские компании как раз хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании. И мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш", - сказал Дмитриев.

При этом он отметил, что речь может идти только о том, "где это полезно для России, где российское правительство одобрит, и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от европейских лидеров, сможет добиться успешного взаимодействия с РФ по конфликту на Украине. "Европа не преуспела в том, что касается взаимодействия с президентом Путиным. Но думаю, что в этом преуспею я", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета, говоря об украинском кризисе. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку" по урегулированию конфликта. "И я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке", - добавил президент США.

Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на фоне объявленных президентом США торговых пошлин, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2020 года. Днем ранее Трамп сообщил, что введет ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Пошлины для Китая составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%, для Вьетнама - 46%, для Тайваня - 32%. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%. Он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля. Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 219 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Президент США в четверг заявил, что реализация его плана с введением пошлин "идет очень хорошо", и другие страны теперь хотят договариваться с Вашингтоном. "Остальной мир хочет понять, можно ли каким-нибудь образом заключить соглашение?" - приводит телеканал CNBC слова Трампа, сказанные журналистам при отъезде из Белого дома. "Рынки будут резко расти, фондовая биржа будет расти, страна будет процветать", - пообещал американский лидер. По его словам, за последние недели ряд компаний выразили желание инвестировать в экономику США почти $7 трлн.

Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии снижаются в пятницу, инвесторы анализируют последствия введения США новых торговых пошлин. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин). Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 МСК упало на 2,69%. Южнокорейский индекс Kospi теряет 1,55%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 2,44%.

Протекционистские меры США могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году, говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы. "Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры в сочетании с мерами, введенными с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами", - заявила гендиректор ВТО.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $69,4 за баррель, что на 1,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 6,4%, до $70,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,14%, до $66,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 6,6%, до $66,95 за баррель.

Кроме того, в четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,59 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,44 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 апреля вырос на 0,07% и составил 110,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1029,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,16%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,59%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,6%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,59%) и "Почта России-001Р-10" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 29% годовых. Биржевые облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Р-Вижн" (R-Vision) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 31 марта. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 24,5% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года с 5 млрд рублей до 9,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 23,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в 25,90% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. Техразмещение запланировано на 8 апреля.

ВЭБ увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии ПБО-002Р-50 с "не менее 30 млрд рублей" до 50 млрд рублей, а также установил финальный ориентир спреда к RUONIA в размере 230 базисных пунктов. Купоны по выпуску квартальные, плавающие, будут определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. Техразмещение запланировано на 8 апреля. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило предварительный объем размещения 2-летних облигаций серии БО-001Р-07 в размере 4 млрд рублей. По займу предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,45% годовых. Сбор заявок на выпуск запланирован на 7 апреля, он пройдет с 11:00 до 16:00 мск. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Атомэнергопром" планирует не позднее 14 апреля собрать заявки на облигации с фиксированным купоном объемом до 40 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ориентир доходности - значение кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующем сроке плюс спред 350 базисных пунктов. Планируемый срок обращения облигаций - от 3 до 5 лет. Техразмещение должно пройти не позднее 18 апреля.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) установило ставки 25-40-го купонов 10-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. на уровне 10% годовых. Выпуск был размещен в апреле 2019 года по ставке 9,35% годовых.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" установило ставку 19-24-го купонов облигаций 5-й серии на уровне 26% годовых. Трехлетний выпуск на 900 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 24% годовых. По выпуску 16 апреля предстоит исполнение оферты.