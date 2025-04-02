Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин РФ 2 апреля проведет всего один первичный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 в объеме остатков, доступных для размещения.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и другие новости в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Как ожидается, в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта. Количество открытых вакансий в Штатах в феврале сократилось на 194 тыс. и составило 7,568 млн, говорится в отчете министерства труда, основанном на результатах ежемесячного опроса. В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,762 млн, а не 7,74 млн, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,63 млн с предварительно заявленного январского уровня. Слабые статданные могут повысить вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Азиатские рынки акций изменяются слабо и разнонаправленно в среду, трейдеры ждут объявления президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин. Ранее Трамп обещал, что введет очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во вторник, что новые пошлины, вероятно, вступят в силу сразу после их объявления в среду. По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, советники Трампа подготовили предложение о введении пошлины в 20% на большинство видов импортируемых США товаров.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3% в ходе торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,6% вслед за снижением котировок акций строительных компаний. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь цены на нефть стабильны утром в среду и остаются вблизи уровня закрытия предыдущего дня, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $74,49 за баррель, на уровне закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,37%. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени всего на 2 цента, до $71,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,39%, до $71,2 за баррель.

Цены на нефть продолжают получать поддержку от заявлений Трампа относительно возможного введения вторичных пошлин на российскую нефть, а также усиления санкционного давления на Иран. Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 28,971 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,658 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 апреля вырос всего на 0,01% и составил 109,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1027,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+0,53%), "ГТЛК-001Р-07" (+0,49%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-1,08%), "Почта России БО-002P-02" (-0,56%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 1,25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 марта. Ставка 1-го купона была установлена в размере 24,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 27,45% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Новые технологии" 15 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 совокупным объемом 2 млрд рублей. По выпуску 001Р-05 предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки 1-го купона не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 27,45% годовых. По выпуску 001Р-06 предусмотрены ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 500 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Выпуск 001Р-06 будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, заем 001Р-05 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Хромос инжиниринг" выкупило по оферте 51 тыс. 607 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 10,32% займа. Четырехлетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в апреле 2024 года по ставке 18,25% годовых. Перед исполненной офертой эмитент установил ставку ежемесячных купонов до следующей оферты в сентябре 2026 года на уровне 29,5% годовых.

АО "Роснано" не исполнило в срок обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций серии 08, объяснив это необходимостью выработки технического механизма выплаты. Роснано должно было 31 марта выплатить 12-й купон по 9-летним облигациям серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен государственной гарантией. Ставка купона - 18,13% годовых, дата погашения - 27 марта 2028 года. Объем неисполненных в срок обязательств - 1,005 млрд рублей. "Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", - заявила компания после публикации сущфакта о техдефолте. "Роснано" разместило облигации серии 08 в 2019 году. Согласно решению о выпуске, по нему выдана госгарантия Минфина на сумму 13,4 млрд рублей, которая распространяется только на номинальную стоимость бумаг, не покрывая купонные платежи.

ООО "Кузина" допустило дефолт по выплате 23-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей", - говорится в сообщении эмитента. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бондов. Компания в течение 2024 года допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по выпуску облигаций серии БО-П02, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 70 млн рублей с погашением в 2027 году и амортизацией начиная с апреля 2025 года.

ФПК "Гарант-инвест" допустила технический дефолт по выплате 13-го купона облигаций серии 002Р-08 на сумму 44,4 млн рублей. Объем неисполненных обязательств - 2,833 млрд рублей. Двухлетний выпуск серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей компания разместила в марте 2025 года по ставке 18% годовых. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. До этого "Гарант-инвест" уже допустил три техдефолта, а в конце марта компания ушла и в первый фактический дефолт - по выкупу бондов серии 002Р-07 в рамках оферты. "Гарант-инвест" еще после первого техдефолта сообщил о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам облигаций. Сейчас компания прорабатывает возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков. Компания планирует опубликовать предлагаемые условия реструктуризации в течение 30 рабочих дней с 14 марта.