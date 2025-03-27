.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Дивиденды по акциям ВТБ за 2024г маловероятны - "Т-Инвестиции"
.
27 марта 2025 года 11:59
Дивиденды по акциям ВТБ за 2024г маловероятны - "Т-Инвестиции"
Выплата дивидендов по акциям ВТБ за 2024 год маловероятна, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за январь и февраль 2025 года по МСФО. Эксперты "Т-Инвестиций" оценивают их нейтрально. Менеджмент группы заявил, что набсовет может рассмотреть вопрос дивидендов за 2024 год на собрании 28 апреля 2025 года. Аналитики брокера считают, что выплата маловероятна, так как достаточность капитала ВТБ недалека от минимально требуемых значений. "Пока ставки остаются высокими, не видим ВТБ среди фаворитов банковского сектора", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
27 марта 2025 года 19:40
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение на распродажах из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 3080 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности, показав снижение седьмые торги подряд. Лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (-4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,6%); во "втором эшелоне" продолжилось падение бумаг "Русагро" (MOEX: RAGR) (-8,7%) на высоких оборотах из-за уголовных дел о крупных хищениях. читать дальше
.27 марта 2025 года 19:30
Москва. 27 марта. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль повысился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта, и им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и НДД. читать дальше
.27 марта 2025 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. Представленная отчетность ВТБ мы оцениваем как умеренно негативную, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Банку удалось показать неплохую прибыль в первые 2... читать дальше
.27 марта 2025 года 18:45
азпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты отмечают следующие позитивные... читать дальше
.27 марта 2025 года 18:28
Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25. "В этом году рубль укрепил свои позиции относительно доллара США на ~25%, что мы связываем с остановкой оттока капитала из-за последних на сегодня санкций в отношении... читать дальше
.27 марта 2025 года 17:51
"Финам" повысил рейтинг акций "Северстали" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 1440 руб., что соответствует потенциалу роста на 16%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Северсталь" показала неоднозначные результаты за 2024 год, - отмечает эксперт Алексей... читать дальше
.27 марта 2025 года 17:18
Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2 квартале 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. С начала года национальная валюта укрепилась на 16%, до 11,6 руб./юань и 85 руб./$1 из-за роста предложения валюты и снижения спроса, - констатируют... читать дальше
.27 марта 2025 года 16:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и "ИКС 5"/Шорт в акциях "АЛРОСА" и "ММК", открытую 24 февраля 2025 года с целевой доходностью 20% на горизонте четырех месяцев, сообщается в материале аналитиков. "За месяц спред уже достиг 5%, или 4% после вычета... читать дальше
.27 марта 2025 года 16:16
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20177,78 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 18%, сообщается в комментарии аналитиков. Позитивным фактором для сегмента АПК и связанных отраслей, по мнению экспертов,... читать дальше
.27 марта 2025 года 15:39
Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 3600 пунктов, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25. "Всего за пару месяцев взлетев с декабрьских минимумов на 40%, рынок акций постепенно остывает и торгуется в широком боковике, - пишут аналитики. -... читать дальше
.27 марта 2025 года 15:22
Москва. 27 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. читать дальше
.27 марта 2025 года 15:11
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 8500 рублей за бумагу, говорится в комментарии брокера. Аналитик Александра Прыткова выделяет ряд факторов в пользу идеи: - Устойчивое финансовое положение: у компании на счетах накопилось уже 1,43 трлн... читать дальше
.27 марта 2025 года 14:33
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5650-5780 пунктов в течение торговой сессии четверга при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе, на внешних... читать дальше
.27 марта 2025 года 14:05
"Цифра брокер" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" до 66 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Наталии Пырьевой. "Бумаги эмитента с 27 декабря 2024 года подорожали на 63,1%,... читать дальше
.27 марта 2025 года 13:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,76%, стоп-приказ: 3096 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В 2024 году выручка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.