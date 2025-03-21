Рынок акций РФ завершил пятницу откатом ниже 3200п по индексу МосБиржи на умеренно жестком сигнале от ЦБ РФ

Москва. 21 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также на итогах заседания Банка России, который ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал умеренно жесткий сигнал - о возможном ее повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 3200 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6,9%) и "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3191,61 пункта (-1%), индекс РТС - 1187,89 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 марта, составил 84,64 руб. (+24,45 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,1%, индекс РТС прибавил 1% на фоне снижения доллара от ЦБ на 0,93 рубля.

Подешевели в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Подорожали акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и вновь отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в марте. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

В этих условиях рынок допускал изменение тональности сигнала в мартовском заявлении Центробанка на менее жесткую (или же отсутствие направленного сигнала как такового). В итоге сигнал ЦБ действительно стал менее "ястребиным" по сути, но сохранил при этом достаточно жесткую форму (по-прежнему с указанием на возможность рассмотрения повышения ставки, но теперь без уточнения сроков, и не в констатирующем, а в "обусловленном" формате - если события будут развиваться определенным образом). Вместо фразы "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции" ЦБ использовал более длинную формулировку "Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки".

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, Банк России обсуждал два варианта сигнала - нейтральный и умеренно жесткий и в итоге скорректировал формулировку сигнала, увязав возможность повышения ставки с темпами дезинфляции.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 апреля.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, распродажи российских акций усилились после заседания ЦБ РФ - риторика регулятора, несмотря на смягчение отдельных формулировок, в целом сохранилась жесткой, это уменьшает вероятность перехода к снижению ставки в апреле. В то же время геополитический оптимизм участников торгов несколько сник на затянувшейся новостной паузе.

Мировые рынки продолжает беспокоить риск эскалации торговых войн: 2 апреля наступит крайний срок ответных пошлин Трампа в отношении стран, которые ввели сборы на товары из США. В то же время ФРС, сохранившая в среду ставки на прежнем уровне, снизила прогноз экономического роста и повысила ожидания роста инфляции, что усиливает опасения стагфляции. В начале следующей недели на общерыночный настрой может оказать влияние статистика - выйдут предварительные мартовские индексы деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Важных событий или публикаций на российском рынке в понедельник не ожидается.

Краткосрочный взгляд на российский рынок нейтральный. Покупатели акций могут вернуться, также подрастет рубль, если геополитический фон принесет позитивные сигналы. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 марта - 3175-3300 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, для сигнала рынку ЦБ РФ использовал нетипичную формулировку, которая выглядит менее жесткой, чем в предыдущем пресс-релизе, но существенно более жесткой, чем нейтральная. Условия снижения ключевой ставки в пресс-релизе не обсуждаются, но сохранился акцент на возможности повышения ключевой ставки. Банк России обозначил, что будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки в том случае, если снижение инфляции не будет обеспечивать достижение целевого уровня. Возврат к цели регулятор по-прежнему ожидает в 2026 году.

Оценка фундаментальных условий в российской экономике в целом не изменилась: ее динамика в значительной степени отклоняется вверх от траектории сбалансированного роста и среднесрочно баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. В пресс-релиз был добавлен новый потенциально дезинфляционный фактор: возможное улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности, отметила аналитик.

В целом можно сказать, что регулятор сохраняет осторожность в интерпретации текущих данных, ориентируясь на фундаментальные факторы. Следующее заседание состоится 25 апреля, и в базовом сценарии по-прежнему ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21%. В оптимистичном сценарии (с улучшением внешних условий и усилением позитива со стороны геополитики) не исключено, что ключевая ставка в апреле может быть снижена. Также повышенное внимание сохранится к статистике по экономической активности, кредитованию, рынку труда и сбережениям, считает Ващелюк.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ умеренно негативно отреагировал на ожидаемое сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% и жесткий сигнал регулятора, который не исключил ужесточения монетарных условий.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС в ожидании геополитических сигналов сохраняли сдержанный оптимизм. Рублевый индекс Мосбиржи остается на расстоянии от годового максимума 3371 пункт в условиях отсутствия соглашения о масштабном перемирии в украинском конфликте и продолжения переговоров. Кроме того, в пятницу ЦБ РФ дал понять, что при необходимости может вновь повысить ключевую ставку для сдерживания инфляции. Под давлением продаж на неделе оказались акции компании "ВК", которая объявила о допэмиссии для сокращения долга.

Западные фондовые площадки в пятницу сохраняли осторожность. На неделе ФРС и Банк Англии воздержались от снижения процентных ставок, демонстрируя опасения в отношении новых всплесков инфляции в условиях торгового противостояния. Американский рынок на этом фоне рискует развить среднесрочное нисходящее движение. Индексы Мосбиржи и РТС пока сдержанно отреагировали на сохранение прежних монетарных условий ЦБ РФ, однако это может стать более заметным "медвежьим" фактором в случае отсутствия позитивных геополитических сдвигов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, к концу недели впечатления от возобновления контактов глав США и России, ожидания скорого мирного украинского урегулирования и разочарование от того, что оно не будет быстрым, пока отступили на второй план. Решение ЦБ по ставке и умеренно жесткий монетарный сигнал регулятора не смогли подогреть рост спроса на акции. Для индекса МосБиржи достаточно сильный уровень поддержки находится в районе 2990 пунктов, считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что для формирования новой восходящей волны в акциях нужны сигналы о готовности ЦБ в самом обозримом времени перейти к смягчению денежно-кредитной политики и фактическое улучшение ситуации в геополитике. До реализации какого-то из этих факторов рынок акций продолжит оставаться в боковике, считает эксперт.

На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно, не откладывая сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов. В связи с этим не исключена еще одна волна укрепления рубля, хотя его девальвация на среднесрочном горизонте неизбежна, считает Антонов.

Как отмечают аналитики ИК "Ренессанс Капитал", в попытке снизить жесткость риторики, но не допустить чрезмерного оптимизма у участников рынка, Банк России включил в пресс-релиз два сигнала о будущих действиях: о необходимости продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике и об оценке целесообразности повышения ставки на будущих заседаниях. Новый вариант комментария ЦБ указывает, что Банк России "рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели". Пресс-конференция председателя также отражала заметное смягчение степени жесткости настроя регулятора.

В базовом сценарии экспертов "Ренессанс Капитала" сохраняются ожидания снижения ключевой ставки ЦБ с июня и до 16% к концу года. В сценарии заметного снижения геополитической напряженности и, хотя бы частичного разворота внешних ограничений, в качестве ориентира на конце года можно рассматривать уровень ставки в 12%. При этом дальнейшая траектория ставки в таком варианте развития событий будет уже зависеть от пересмотра нейтрального уровня ставки, связанного со степенью происходящих (или не происходящих) изменений в бюджетной политике и структуре российской экономики в целом (оценка нейтрального уровня ставки при текущей реальности - 11-11,5% годовых), полагают аналитики "Ренессанс Капитала".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,6-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-0,9%).

Негативным фактором для азиатских акций является снижение американских фондовых индексов накануне на фоне опасений по поводу политики президента США Трампа в отношении импортных пошлин.

Накануне торги в Японии не проводились в связи с государственным праздником. Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении после роста на 4% в январе, когда показатель был максимальным с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,9% после роста на 3,2% в январе. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Участников азиатского рынка также беспокоит отсутствие ясности в отношении новых стимулов, обещанных правительством Китая.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены вернулись к снижению, растеряв утренний рост при поддержке ожиданий сокращения предложения, усилившихся после сообщений о расширении санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $71,76 за баррель (-0,3% и +1,7% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $67,94 за баррель (-0,2% и +1,7% накануне).

Контракты на обе марки нефти, вероятно, завершат неделю в "плюсе" чуть более 1%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов". В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК обнародовал обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти. Нарушившие обязательства страны должны будут сократить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках оказывают поддержку ценам. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-6,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-5,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,2%).

Чистая прибыль "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,5% "префы") по МСФО в 2024 году составила 104,667 млрд руб., что на 41% меньше показателя 2023 года (177,409 млрд руб.), сообщается в отчете компании.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-1,3%) в IV квартале снизило EBITDA по МСФО 17 на 0,8%, до 52,93 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" - опрошенные аналитики ожидали его на уровне 54,85 млрд рублей. Чистая прибыль X5 снизилась на 20,2%, до 15,4 млрд рублей.

В то же время совет директоров ПАО "Корпоративный центр "ИКС 5" в марте рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в сумме 158,85 млрд рублей, сообщила компания в отчетности. Выплата может составить 648 руб. на акцию без учета собственных невыкупленных акций, отмечено в документе. Ритейлер напоминает, что в 2023 и 2024 годах акционеры Х5 не получали дивидендов.

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-0,7%) по РСБУ в 2024 году составила 12,5 млрд рублей против 20,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель сократился на 39%. Выручка увеличилась на 5,2%, до 104,6 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-0,7% и -0,7% "префы") по РСБУ в 2024 году составила 31,8 млрд рублей против 22,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 40,7%. Выручка возросла на 13,8%, до 258,8 млрд рублей.

Выросли в пятницу акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+3,7%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,48 млрд рублей (из них 8,6 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 8,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,09 млрд рублей на акции "Газпрома").