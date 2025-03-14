Текущие тенденции будут способствовать дальнейшему росту цены золота - Freedom Finance Global

Текущие тенденции будут способствовать дальнейшему росту цены золота, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В ходе торгов 14 марта цены на золото достигли отметки $3013 за тройскую унцию, - отмечает эксперт в комментарии. - Продолжению активного роста котировок вечного металла способствует внешнеторговая политика США, усиливающая глобальную неопределенность, ожидания снижения ставки ФРС, а также активные покупки в резервы ЦБ. Инвесторы тоже увеличивают вложения в золото, как классический хеджирующий инструмент на случай неопределенности и высокой инфляции. Заградительные импортные пошлины, которыми грозит Вашингтон своим основным торговым партнерам, создают риск замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции".

На взгляд Чернова, ожидания, связанные с возможным смягчением ДКП в Штатах, создают дополнительную долгосрочную привлекательность золота, поскольку в условиях более низких ставок доходность безрисковых инструментов уменьшится.

"Если же говорить о сегодняшнем скачке цен на золото, то он объясняется реакцией на угрозы Дональда Трампа обложить весь импорт из Европы пошлиной 200%. Текущие тенденции будут способствовать дальнейшему удорожанию золота. Мы прогнозируем рост его цены в течение года до $3400 за тройскую унцию", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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