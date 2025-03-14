"Финам" повысил рейтинг акций UnitedHealth до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций UnitedHealth Group с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $561,1 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги медицинского страховщика после избрания Дональда Трампа президентом США показали существенную волатильность. На наш взгляд, львиная доля негатива по всем поводам уже заложена в динамику акций компании, которые в результате просадки выглядят недооцененными - торгуются с дисконтом в размере 16,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и P/S (NTM)", - пишет эксперт.

Вложения в акции эмитента можно отнести к разряду консервативных, его риски существенно ниже, чем у сектора здравоохранения в целом, указывает Саидова.

UnitedHealth Group - крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по величине выручки и одна из крупнейших в секторе здравоохранения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.