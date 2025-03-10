Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне повышения цен на нефть

Москва. 10 марта. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в понедельник, рубль растет на фоне укрепления цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,064 руб., что на 6,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 73 копейки, до 88,47 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,03 рубля, до 95,76 руб./EUR1.

Курс рубля продолжит "дрейф" к нижней границе диапазона 12-12,5 руб./юань на этой неделе, полагает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"В минувшую пятницу курсовая волатильность резко выросла, на фоне смещения новостного геополитического фона в умеренно-негативную тональность, что резко прервало тренд к укреплению рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем не менее, мы не считаем, что угрозы более жестких санкций и негативная риторика со стороны властей США будут стремительно нарастать, так как переговоры с Россией находятся в начальной фазе и наши власти проявляет готовность к переговорам. В начале текущей недели ждем возврат курсовых котировок в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань и рассчитываем на возобновление постепенного дрейфа курса к его нижним границам".

В четверг ожидается выход оперативных данных по платежному балансу России за февраль - аналитик рассчитывает на более ранний старт подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что, при благоприятном новостном фоне, может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням.

Президент США Дональд Трамп в выходные выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты. "Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли он введение санкций в отношении России, президент США ответил: "Мы собираемся рассмотреть множество вопросов, учитывая предстоящие крупные встречи (...) в Саудовской Аравии, которые будут касаться не только России, но и Украины, мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, добиться чего-то".

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится в среду, 12 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщил телеканал. Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник опроверг информацию о планах проведения на этой неделе нового раунда российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. "Нет, не могу (подтвердить). Это не так", - сказал Песков журналистам.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти перешли к росту после снижения ранее в ходе торгов в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,70 за баррель, что на 0,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,55%, до $67,4 за баррель.

За всю минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

Политика президента США Дональда Трампа, который уже ввел пошлины на импорт в страну товаров из Канады, Мексики и Китая, а затем отложил действие части из них, вызывает обеспокоенность инвесторов, многие из которых полагают, что подобный протекционизм повредит росту экономик и спросу на нефть.

Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в окружении президента рассматривают варианты ослабления санкций против РФ.