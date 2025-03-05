Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций МТС до 270 руб

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций "МТС" с 240 руб. до 270 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"МТС" 5 марта представила в целом совпавший с общерыночными ожиданиями отчет по МСФО за четвертый квартал. Согласно опубликованным данным, выручка телекома увеличилась на 13,8% г/г, до 191,2 млрд руб. Выручка МТС Банка поднялась на впечатляющие 130% г/г. Показатель OIBDA по группе в целом вырос на 6% г/г, до 65,4 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 12,4% г/г, до 60,4 млрд руб. В то же время чистая прибыль, относящаяся к акционерам, упала на 91,3%, до 1,4 млрд руб.

"Эту динамику компания объясняет высокими процентными расходами и негативной переоценкой некоторых финансовых инструментов на балансе, - отмечает аналитик. - На результат чистой прибыли "МТС" ожидаемо негативно повлияли большая долговая нагрузка входящих в группу компаний и высокие процентные ставки. Однако соотношение между чистым долгом и OIBDA по итогам 2024-го осталось на прошлогодней отметке 1,9. Полагаем, что, поскольку дивиденды "МТС" выплачивает из свободного денежного потока, негативная динамика чистой прибыли на их размер не повлияет".

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