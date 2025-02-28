Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Учитывая, что показатель достаточности капитала банковской группы соответствует значению, необходимому для распределения дивидендов, Сбербанк может направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 50% прибыли акционеров, что соответствует 36 рублям на одну акцию, возможная дивидендная доходность составляет 11,7%, отмечают эксперты.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" также обращают внимание, что на фоне высоких ставок в экономике сохраняется риск увеличения просрочек по кредитам и, как следствие, риск увеличения резервов, что, в свою очередь, может повлиять на финансовый результат банка в будущем. При этом менеджмент ожидает небольшое снижение чистой процентной маржи в 2025 году - до 5,6% после 5,9% в 2024 году. Однако в настоящее время Сбербанк сохраняет устойчивое положение, что подтверждается динамикой финансовых показателей и показателей достаточности капитала, говорится в материале экспертов сервиса.

"На фоне ожиданий по потенциальному смягчению денежно-кредитной политики Банка России мы позитивно смотрим на перспективы банка и продолжаем считать акции Сбербанка привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики в обзоре.

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