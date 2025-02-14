"Т-Инвестиции" снизили оценку акций "Группы Позитив", сохранив рекомендацию "держать" для этих бумаг

Компания "Т-Инвестиции" понизила прогнозную стоимость акций "Группы Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) до 1640 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По оценкам "Т-Инвестиций", рынок кибербезопасности может вырасти примерно на 15% в 2025 году и на 20% в 2026 году из-за эффекта низкой базы предыдущего года и ожидаемого снижения ключевой ставки.

По мнению экспертов, для "Группы Позитив" 2025 год станет годом эффективности. "Мы прогнозируем значительное восстановление рентабельности компании на фоне существенного сокращения расходов на IT-персонал и маркетинг", - пишут они.

Текущая стоимость акций "Группы Позитив" составляет порядка 1598 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.