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12 февраля 2025 года 13:51

Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм, индекс РТС превысил 1000п на укреплении рубля

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ днем в среду продолжает подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, а также в ожидании неизменности ставки ЦБ РФ на февральском заседании и свежих новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $76,2 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал 3050 пунктов, индекс РТС превысил 1000 пунктов на фоне укрепления рубля; лидируют в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3048,11 пункта (+1%, максимум сессии - 3058,18 пункта), индекс РТС - 1002,29 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составляет 95,8024 руб. (-97,97 копейки). На межбанке курс доллара в среду опустился ниже 94 руб./$1.

Подорожали также акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,6% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 2024 году составила 493,5 млрд рублей, что на 6,6% выше, чем годом ранее; нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, без учета эффекта от курсовых разниц составила 553,4 млрд руб. в 2024 году, что на 4,6% выше показателя 2023 года, сообщила компания.

Таким образом, по итогам второго полугодия, чистая прибыль "НОВАТЭКа" составила 151,8 млрд рублей. Рынок ожидал 192 млрд рублей.

Нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в 2024 году составила 1 трлн 8 млрд руб., увеличившись на 13,2% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, по итогам второго полугодия показатель составил почти 527 млрд рублей; рынок ожидал 501 млрд рублей.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду продолжает плавный рост после преодоления психологически важного уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Степень дальнейшего оптимизма на рынке будет зависеть от выходящих вечером в среду данных Росстата по инфляции и итогов пятничной Мюнхенской конференции по безопасности, полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" предупреждают, что после преодоления сильнейшего сопротивления 3000 пунктов главная задача рынка - удержать текущие позиции. При этом новостной фон не способствует стабильности: недельные данные по инфляции вечером могут вызвать значительную волатильность перед заседанием ЦБ РФ, если будет серьезное отклонение данных от ожидаемых значений.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций продолжает дорожать, поддерживаемый ростом геополитической активности. Индекс МосБиржи находится выше 3000 пунктов, а индекс РТС за счет укрепления рубля превысил рубеж 1000 пунктов. Вечером ожидаются последние перед заседанием Банка России данные по недельной инфляции.

"НОВАТЭК" утром раскрыл финансовые показатели по МСФО за 2024 год, которые в моменте вызвали просадку акций компании, но далее бумаги отыграли часть потерь. Растут бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,4%) в преддверии итогов заседания совета директоров в среду, на котором будет рассматриваться вопрос о распределении дивидендов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций постепенно развивает восходящее движение на фоне поступления обнадеживающих сигналов в отношении перспектив разрешения украинского конфликта. Судя по всему, стороны действительно ведут переговоры, первые итоги которых могут стать известны в ближайшие дни и недели.

Для индекса МосБиржи следующим важным сопротивлением выступает отметка 3060 пунктов, долларовый РТС уже достиг 1000 пунктов. Покупки продолжаются и в рубле, который закрепляется ниже 100 руб. за доллар и за евро. За рубежом тем временем ждут сигналов по инфляции в США, а также новых комментариев главы ФРС Пауэлла.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ демонстрирует уверенность покупателей, можно говорить, что сильное сопротивление 3000 пунктов по индексу МосБиржи пробито. Теперь рынку нужны позитивные новости, чтобы резко ускорить подъем. В отсутствие яркого позитива и негатива повышение будет плавным, с периодическими фиксациями спекулятивной прибыли, считает эксперт.

Если свежие данные Росстата по инфляции вновь покажут замедление роста цен, инвесторы встретят это с позитивом, поскольку именно на эти данные в пятницу будут опираться директоры ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке. Даже нейтральная риторика регулятора может привести к усилению восходящего движения, полагает Антонов.

В то же время представитель "Алор брокер" не рекомендует в ближайшее время делать ставку на политику - процесс урегулирования украинской проблемы будет небыстрым, и периодически на рынке будут появляться как позитивные, так и негативные "вбросы" информации.

В США накануне подросли индексы S&P 500 (+0,03%) и Dow Jones (+0,3%), но просел Nasdaq (-0,4%); участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,04-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

В среду Пауэлл выступит в Палате представителей.

Участники рынка также ожидают, что власти Китая примут меры для поддержки потребительских расходов и привлечения иностранных инвестиций в преддверии ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются вниз после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в среду составила $76,23 за баррель (-1% и +1,5% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $72,45 за баррель (-1,2% и +1,4% во вторник).

Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта. Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа как относительно торговых пошлин, так и геополитики.

Накануне Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,31 до $74,5 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 год оставлен без изменений - $66,46 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+4,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+2,8% и +3,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 59,83 млрд рублей (из них 7,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,91 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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