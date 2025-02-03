Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 98-100 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 98-100 руб./$1, для пары рубль/евро - 102-104 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль показывает укрепление на Московской бирже на фоне роста предложения иностранной валюты, - пишет эксперт. - Предпосылок для заметных колебаний курса национальной валюты на наблюдается. Между тем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку рублю, могут оказаться под давлением от перспектив снятия ограничений на нефтегазовую добычу на Аляске, экспорта сжиженного газа, о которых заявил новый президент США Дональд Трамп. При этом его планы на введение новых тарифов для Канады и Мексики оказывают поддержку мировым позициям доллара. На стороне доллара и оптимистичные данные по американскому рынку труда, на фоне которых рынок ожидает от Федрезерва сохранения ставок".

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