Фундаментальный потенциал рынка акций РФ все еще высокий - БКС Экспресс

Фундаментальный потенциал российского рынка акций пока остается высоким, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи "на драйве": поддержка 2900 пунктов позади, а впереди находятся круглые 3000 пунктов. Вблизи психологического уровня сопротивления давление продавцов может и возрасти, но техническая коррекция пойдет лишь на пользу, пишет аналитик. - Фундаментальный потенциал рынка все еще высокий. В рамках года по-прежнему ждем достижения индексом 3500 пунктов или еще +18%. Это, конечно, уже не +45%, как месяц назад при выставлении годового таргета 3500 пунктов, но с учетом предстоящих дивидендов потенциал все еще интересный".

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