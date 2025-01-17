Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Кредитный портфель эмитента в условиях высоких ставок в экономике и введенных Банком России макропруденциальных надбавок в декабре ожидаемо снизился. Однако замедление кредитования во всем банковском секторе может стать аргументом для сохранения ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в феврале, - отмечают эксперты в обзоре. - Достаточность общего капитала (Н1.0) по стандарту РСБУ на конец 2024 года составила 12,9%, однако мы ожидаем, что по стандартам МСФО показатель достаточности капитала Сбербанка окажется выше и будет соответствовать минимальному значению 13,3%, необходимому для выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли. На наш взгляд, по итогам 2024 года Сбербанк может выплатить 34,5-35 рублей дивидендов на акцию, текущая дивидендная доходность составляет 12,2-12,4%".

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