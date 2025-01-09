"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций РусГидро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативный" взгляд на акции "РусГидро" из-за крупных инвестиционных расходов и оставляет целевую цену на уровне 0,41 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения на 22%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"С 1 января 2025 года неценовая зона энергорынка Дальнего Востока была либерализована, что позволяет оперативно перекладывать стоимость топлива (угля) в цену электроэнергии для конечных потребителей, - пишет эксперт. - Впрочем, либерализация гидростанций в регионе пока утверждена в небольшом объеме, поэтому позитив для "РусГидро" не будет огромным. В условиях высоких процентных ставок долг, который составляет более 400 млрд руб., становится для "РусГидро" достаточно дорогим в обслуживании. Поэтому рост тарифов на электроэнергию (ожидаем существенный подъем стоимости с 1 июля из-за индексации цены на газ), скорее всего, благотворно отразится на прибыли. Также ожидаем повышения чистой прибыли компании в 2025 году, хотя считаем, что она не достигнет уровня 2023 года".

Аналитик считает, что увеличение прибыли "РусГидро" может не привести к возобновлению дивидендов в 2025 году и напоминает, что к компания не выплачивала их за 2023 год. Чистый долг на 30 сентября 2024 года достиг рекордных 423 млрд руб. "РусГидро" нужно снижать долг, хотя рост EBITDA - до 159 млрд руб. в 2025 году, по прогнозам экспертов "БКС МИ", позволит снизить коэффициент Чистый долг/EBITDA ниже 3х.

"Сохраняем "негативный" взгляд на "РусГидро" из-за высоких инвестрасходов компании: свободный денежный поток в 2025 году может опять оказаться отрицательным или околонулевым, - прогнозирует Булгаков. - Однако с 2026 года инвестрасходы могут начать снижаться, что потенциально вернет свободный денежный поток в плюс".

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