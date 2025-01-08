Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и золотом, просела Татнефть после отсечки

Москва. 8 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно подрос на фоне подорожавшей с начала недели нефти (мартовский фьючерс на Brent превысил $77,5 за баррель) и роста золота, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднялся в район 2830 пунктов во главе с бумагами "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%); просели после отсечки квартальных дивидендов бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2826,34 пункта (+0,4%), индекс РТС - 875,65 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

Акции "Татнефти" просели до 651,7 рубля (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Также подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-1,9% во главе с Nasdaq из-за опасений, что Федрезерв может повременить с дальнейшим активным смягчением монетарной политики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре увеличился до $78,2 млрд с пересмотренных $73,6 млрд месяцем ранее, сообщило министерство торговли. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка. В частности, импорт товаров и услуг вырос на 3,4% (до $351,6 млрд), экспорт увеличился на 2,7% (до рекордных $273,4 млрд).

Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынка теперь ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Индекс потребительского доверия в Японии в декабре сократился до 36,2 пункта с 36,4 пункта месяцем ранее, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до 36,6 пункта.

Как стало известно в среду, инфляция в Австралии в ноябре ускорилась до 2,3% с 2,1% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали более умеренное ускорение, до 2,2%. Тем временем базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась в позапрошлом месяце до 3,2% с октябрьских 3,5%.

Розничные продажи в Германии в ноябре 2024 года сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило в среду Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в среду продолжают подъем после роста накануне, обновляя максимумы с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $77,55 за баррель (+0,7% и +1% во вторник), февральская цена фьючерса на WTI - $74,83 за баррель (+0,8% и +0,9% во вторник).

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в среду в 18:30 МСК; опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+17,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,8% и +4,5% "префы"), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,3% и +5,6% "префы").

Снизились акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-6,2%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-5,6%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-4,4%), бумаги ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-3,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,48 млрд рублей (из них 2,71 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 882,19 млн рублей на акции "Магнита").