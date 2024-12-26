Рубль днем сократил темпы роста в паре с юанем после завершения налоговых выплат декабря

Москва. 26 декабря. Китайский юань отыграл значительную часть утренних потерь и лишь незначительно дешевеет на Московской бирже днем в четверг, рубль растерял темпы повышения на фоне завершившегося налогового периода декабря.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25-е число. Таким образом, накануне в бюджет были перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,47 руб., что на 1,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 42 копейки, до 101,35 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, повысился на 11 копеек, до 105,12 руб./EUR1.

Темп укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам может замедлиться в конце текущего торгового года, говорится в материале аналитика "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"На фоне завершения декабрьского налогового периода, скорого оглашения лимитов покупки валюты по бюджетному правилу и достижения технических целей коррекции темп укрепления рубля может замедлиться, а инвалюты даже способны отскочить, - пишет аналитик. - Торговый год на валютном рынке может быть закрыт немногим выше текущих уровней, эти же курсы ждем в начале 2025 года. Явных причин для ослабления рубля нет, а его волатильность - привычное дело".

Курс пары "юань-рубль" пока может остаться вблизи уровней 13,4-13,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"ЦБ РФ объявил, что в первом полугодии 2025 года нерегулярные продажи валюты составят 8,86 млрд руб./день по сравнению с текущими 8,4 млрд руб./день. Такое увеличение продаж не должно оказать особо заметную поддержку рублю", - отмечают эксперты в комментарии.

"Рынок сырья обратит внимание на недельные данные по запасам от Минэнерго США, впрочем, в текущих условиях низкой активности влияние этих цифр может быть более слабым. Котировки нефти марки Brent пока способны остаться вблизи $73-74 за баррель", - указывают аналитики банка.

ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка России.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

Ежедневный объем операций в первом полугодии 2025 года определяется исходя из анонсируемых Минфином объемов операций с валютой, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 млрд рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,300 трлн рублей). Это предполагает продажу в размере 1 трлн 182,4 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год - 4,79 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года - 4,07 млрд рублей в день).

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.

Цены на нефть немного ускорили повышение днем в четверг на сигналах сокращения запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,52%, до $73,95 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,56%, до $70,48 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Между тем министерство энергетики США из-за праздников перенесло публикацию официальных данных о запасах на 21:00 мск пятницы. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

эб мв

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