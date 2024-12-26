"ВТБ Мои Инвестиции" добавили бумаги Т-Технологий в топ-10 российских акций, исключили Мосбиржу

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Т-Технологий" и исключив бумаги "Московской биржи", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Т-Технологии", "Группа Позитив", "Яндекс".

"Увеличение капитала "Т-Технологий" в результате сделки с Росбанком позволит поддерживать высокие темпы роста, несмотря на ужесточение регулирования в секторе. Менеджмент намерен показать рентабельность капитала интегрированного банка выше 30% по итогам 2025 года - считаем это достижимым. В качестве будущих катализаторов для акций отмечаем завершение интеграции Росбанка в январе, а также презентацию обновлённой стратегии в первом полугодии", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

Эксперт ожидает более сдержанную динамику чистого процентного дохода "Мосбиржи" в условиях сохранения ключевой ставки без изменений в декабре и сокращения средних клиентских остатков.

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