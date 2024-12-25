Прогнозная цена акций Henderson на горизонте года - 700 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций Henderson на горизонте года составляет 700 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Производитель и продавец мужской одежды отчитался за ноябрь ростом выручки на 16,4% г/г, а за 11М24 этот показатель повысился на впечатляющие 23,7%, констатирует эксперт.

Около 80% выручки компания получает от торговли одеждой и аксессуарами в традиционных магазинах, а ее онлайн-продажи за январь-ноябрь увеличились на 30% г/г при расширении их доли в общем результате на три процентных пункта.

При этом офлайн-трафик за указанный период сократился на незначительные на 3,4% г/г, что, вероятно, связано с активным развитием электронной коммерции и расширением объема реализации продукции Henderson через онлайн-маркетплейсы на 64% г/г, указывает Мильчакова.

"Общий рост электронной коммерции в России по итогам 2024 года прогнозируется в пределах 40-42%. Это означает, что у компании есть неплохие шансы продемонстрировать сильные финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь уходящий год. Наша целевая цена по акции Henderson на горизонте года - 700 руб.", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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