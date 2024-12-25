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25 декабря 2024 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, а также отсутствия сигналов с мировых рынков капитала из-за празднования католического Рождества, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Фондовые индексы США уверенно выросли во вторник, предпраздничные торги были укороченными. Из статданных на эту неделю запланирована только публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на пособие по безработице в США. Он будет обнародован в четверг в 16:30 мск.

В свою очередь цены на нефть также выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,95 (1,3%), до $73,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,86 (1,2%), до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти. Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок также оценивал последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждал официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая снижаются в среду, в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь повторил в среду, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками. Его слова не дали трейдерам сигнала о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце. "Сроки и темпы корректировки денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической активности и цен, а также от финансовых условий", - сказал Уэда, выступая на деловой конференции в Токио. На этом фоне значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 0,1% на фоне низкой активности торгов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился менее чем на 0,1%. Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд). С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 1,15 трлн юаней ($158 млрд). Это максимальный отток с 2014 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 декабря выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 33,315 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,8 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,18% и составил 105,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,21%, поднявшись до 953,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+3,18%), "АФК Система-1Р-24" (+2,1%), "АФК Система-1P-21" (+1,9%) и "Эталон-Финанс-П03" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER25" (-1,45%), "НоваБев Групп БО-П05" (-1,14%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 2,9% годовых.

СОПФ "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) завершило размещение годовых социальных облигаций серии 11 с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 10 млрд рублей. Компания 19 декабря провела сбор заявок на бонды. По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 1,75% годовых.

АО "ЭР-Телеком холдинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии ПБО-02-07 объемом 1,2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Купоны переменные и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 6% годовых.

ООО "Миррико" завершило размещение 3-летних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Размер спреда - 4% годовых, соответственно, ставка 1-го купона составит 25% годовых. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 9-12-го купонов. Предусмотрены два сall-опциона - через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов), а также ковенантный пакет. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 25 декабря начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-08 с офертой через год объемом 250 млн рублей. Размещение продлится до 24 января. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка до оферты составит 34% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,37% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 38-49-го купонов.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" установило объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-07 с офертой через 9 месяцев в размере 21 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Планировавшийся объем займа составлял "не менее 5 млрд рублей". Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 25,41% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные. Техразмещение запланировано на 26 декабря.

ООО "РЕСО-лизинг" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии БО-П-23 с офертой через 2 года с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 24,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 27,45% годовых. Купоны ежемесячные и фиксированные. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "ВТБ факторинг" 25 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дебютный 2-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Техразмещение начнется 27 декабря и продлится до 28 января 2025 года или даты размещения последней облигации выпуска. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 23% годовых. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке полугодового купона 13% годовых. Ставка текущего купона - 16% годовых. 13 января по выпуску предстоит исполнение оферты.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в августе текущего года по ставке 22% годовых. Ставка 2-60-го ежемесячных купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала погашается ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода.

МФК "Саммит" установила ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-лизинг") выкупило по оферте 103 тыс. 401 облигацию серии 002Р-01 по цене 98% от номинала, что составляет 5,91% займа. Количество приобретаемых эмитентом облигаций составляло не более 200 тыс. штук. Десятилетний выпуск облигаций на 1,75 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 12% годовых.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") допустило технический дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 8,22 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств компания называет "отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента". Двухлетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в июле текущего года по ставке ежемесячных купонов 20% годовых до погашения. Дата выплаты 9-го купона приходилась на 23 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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