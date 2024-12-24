"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Полюса" с целью 17500 руб. или 1750 руб. за штуку после сплита, сообщается в комментарии аналитиков.

"Совет директоров "Полюса" проводил собрание, на котором топ-менеджеры единогласно проголосовали за проведение сплита акций, - пишут эксперты. - Коэффициент сплита - 1:10. Это значит, что вместо одной акции в портфеле их станет 10, а цена акций кратно уменьшится. Сейчас акции "Полюса" самые дорогие в индексе Московской биржи, если оценивать бумаги по номиналу. Сплит сделает их более ликвидными и доступными для розничных инвесторов. Рекомендуем покупать акции золотодобытчика с целевой ценой 17500 рублей на горизонте года (или 1 750 рублей после сплита)".

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